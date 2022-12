Grecia: Atene, 'preoccupazione per accordo Libia-Turchia per ricerca idrocarburi'

Atene, 2 dic. (Adnkronos/Dpa/Europapress) - Le autorità greche hanno denunciato alle Nazioni Unite il memorandum d'intesa firmato lo scorso ottobre dai governi di Turchia e Libia per l'esplorazione alla ricerca di fonti di idrocarburi in varie aree del Mediterraneo orientale.

La rappresentante permanente del Paese ellenico all'Onu, Maria Theofili, ha inviato una lettera al segretario generale dell'Onu, António Guterres, in cui ha indicato che la Grecia "mantiene tutti i suoi diritti nell'ambito del diritto internazionale" e chiede alla Libia e la Turchia che "rispettano il suo diritto alla sovranità" ed evitino "qualsiasi azione che possa violare questi diritti e destabilizzare la regione".

La lettera è stata inviata dopo che la Grecia ha deciso di concedere una licenza alla compagnia petrolifera americana ExxonMobil per svolgere lavori di esplorazione in un'area che potrebbe essere il seme di nuove dispute tra Atene e Tripoli. Nel testo si ribadisce anche il “forte impegno” del governo greco per la risoluzione di “qualsiasi questione sulla delimitazione marittima” tra i Paesi, sempre “con mezzi pacifici e in buona fede”.

