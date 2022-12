Grecia: Schlein si commuove, 'giorni difficili, ringrazio mia famiglia'

Roma, 4 dic. "E' una bella giornata, grazie, è bello avervi qui. Sono stati giorni difficili per me, avevo bisogno di vedervi". Così Elly Schlein, aprendo la convention a Roma 'Parte da noi!', dove è atteso l'annuncio della sua candidatura alla guida del Pd. "Un abbraccio grande alla mia famiglia, a mia sorella, mio cognato, i miei nipoti e mio fratello per tutta la forza che mi trasmettono", ha detto Schlein, con la voce rotta dalla commozione, a pochi giorni dell'attentato ai danni della sorella Susanna, ad Atene.

