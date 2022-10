Green e ambiente: fare nuove tutte le cose per le sfide dei prossimi anni

(Roma, 14.10.2022) - Consegnati i premi 2022 della 9^ edizione del Premio Eccellenza Italiana

Pubblicità

Roma, 14.10.2022 - A Washington DC in un luogo iconico della cultura italiana, "Pizza University & Culinary Arts" e contemporaneamente nella splendida cornice del Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari si è svolta la nona edizione del Premio Eccellenza Italiana. Il Premio nato da un'idea del giornalista Massimo Lucidi - che è pure direttore editoriale di The Map Report, la testata giornalistica crossmediale dedicata interamente alla sostenibilità nata da un progetto Unesco e che ha condotto da Roma - è cresciuto grazie a tanti Amici Americani e Italo americani raccolti da Amy Riolo che invece ha condotto l'incontro da Washington DC.

Una diretta televisiva e social assicurata da America Oggi TV ma pure da tante iniziative che gli Italians e gli Italian Lovers promuovono nelle relazioni transatlantiche che oggi assumono un valore ancora più forte. Ce ne parla lo stesso Lucidi quando prima di leggere l'elenco dei vincitori di questa edizione, enfatizza il ruolo costruttivo che associazioni e singoli Italiani nel Mondo riescono a fare quando a metterli assieme ci sono progetti solidi e continuativi come quello della Fondazione E-Novation che nasce proprio per dar forza al Premio e alle numerose iniziative congeniali.

"Nei momenti di crisi epocali che attraversiamo - spiega Lucidi - non è solo importante cosa si fa ma come perché questi sono momenti di grande Verità.

Personalmente son convinto che la cifra umana e morale degli Italiani marchi la differenza ed è giusto rivendicare uno stile, un modo di fare le cose, una via italiana della sostenibilità ed eccellenza che sia davvero unica".

Molti i partecipanti anche delle scorse edizioni: Claudio Mele neo vicepresidente della Fondazione E-Novation assieme a Aldo Morgillo e Alberto Patruno: personalità impegnate nel mondo dell'impresa e delle professioni accomunate da questo impegno per la Sostenibilità ed Eccellenza. La Cerimonia nel Palazzo della Santa Sede serve pure per conoscere Sandro Zara neo presidente del Comitato internazionale del Premio Eccellenza Italiana e riconosciuto decano della moda internazionale, ma pure per ritrovare vecchi amici e vincitori delle precedenti edizioni tra gli altri Salvo Passariello titolare dell'Agristor Le Due Torri, Fabio Sprio Presidente del Centro di Ricerca Tronchetto Research e Federico Marini imprenditore bresciano impegnato in più settori economici anche negli USA.

La proclamazione dei vincitori è stata preceduta da un convegno sulla Sostenibilità ed Eccellenza: esiste un modello italiano; Grande parterre per questo confronto moderato da Lucidi, aperto da Giovanni Carnovale - Consigliere Ordine dei Medici di Roma con Ezio Bonanni - Presidente Osservatorio Nazionale Amianto, Federico Cono - Vice direttore Generale di BCC Montepruno, Marco Frittella - Direttore Rai Libri, Valerio Lombardi - Ad Next Green Planet, Alessandro Miani - Presidente Sima e del Principe Guglielmo Giovannelli Marconi docente universitario e componente del Comitato del Premio Eccellenza Italiana.

VINCITORI IX EDIZIONE PREMIO ECCELLENZA ITALIANA:

Edo Ronchi - Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile

Un punto di riferimento dell'ambientalismo italiano e internazionale, è premiato non per i tanti anni dedicati a queste tematiche, ma per la profondità e la coerenza della visione e della missione, condivisa dalla Fondazione che guida.

Ezio Bonanni - Presidente Osservatorio Nazionale Amianto

Punto di riferimento per tutti coloro che sognano un ambiente rispettoso dell'uomo ma pure di un Uomo consapevole e responsabile dell'ambiente. Tratta l'amianto come metafora e le vittime come persone uniche e irripetibili.

Salvatore Ruggiero - Presidente Osservatorio Comunicazione Medico Scientifica

Un fondamentale supporto alla Governance pubblico privata non solo nella Sanità ma per la Crescita del Paese.

Marco Magnifico - Presidente del FAI

Per impegno e attività che da anni porta avanti con coerenza e che si concretizza in tre mission: la protezione di Beni artistici e naturalistici; la sensibilizzazione delle persone al valore del patrimonio paesaggistico e monumentale; la mobilitazione attiva per proteggere il paesaggio a rischio.

Mondo Camerette

Un brand di successo, figlio di un lavoro di squadra, condotto con impegno e creatività da Giuseppe Caruso

Francesco De Maio

Azienda di Famiglia che sfida il tempo e le crisi congiunturali con passione e visione, con presenza e impegno nel segno della Bellezza.

Mariavittoria srl di Brigida Barberio

Quando l'artigianato di lusso incontra il successo internazionale, la traduzione è la crescita del brand beneficiario. Questa realtà produttiva fa marchio di Valore

Bromance srl di Danilo Salvini e Carlo Russo

Una Start Up che restituisce all'ambiente grazie all'innovazione

Carlo Maria Martino - Presidente Confapi Puglia

Fondatore Tecnomec Engineering Srl e New Euart Srl

Esempio di Imprenditore impegnato nel sociale e votato all'innovazione

Fondazione Romualdo Del Bianco

Il Movimento "Life Beyond Tourism Travel to Dialogue", figlio della Fondazione, rappresenta un formidabile crocevia di relazioni internazionali che afferma che la Pace e la Fratellanza tra Popoli e culture diverse si costruisce studiando assieme e condividendo tempo e curiosità tra persone. Il programma Luoghi Parlanti Restituisce la meraviglia del viaggio, l'incanto di chi si muove qui ed ora

per vivere, conoscere e comprendere

la cultura locale.

Prof. Francesco Schittulli - Presidente Nazionale LILT

La Cultura della Prevenzione premia la Cultura della Vita per un futuro senza cancro.

Ringraziamo il Prof. Francesco Schittulli per l'instancabile attività di promozione della salute nel suo ruolo di Presidente Nazionale LILT e di oncologo di fama internazionale

ISBEM - Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo

Un punto di riferimento per il Mezzogiorno e per l'Italia, avendo promosso la Ricerca scientifica, la Formazione e la Multidisciplinarietà come vie maestre per portare l'Assistenza di qualità nel Pianeta Salute del territorio

PREMI SPECIALI IX EDIZIONE PREMIO ECCELLENZA ITALIANA:

Giorgio Mercandelli

Con Arte Liquida si afferma il Valore creativo unico del Made in Italy. Un bel esempio di emozioni a tavola.

Levoni Cinture

Un'azienda strutturata per salvaguardare e promuovere l'unicità dell'artigianato italiano.

Monteleone, Dolci per passione

Esemplare realtà capace di coniugare artigianato e grandi numeri, tradizione e innovazione.

Caffè Kamo Maurizia Rubino

Una donna, un'azienda capace di assicurare quel passaggio generazionale tra riti, culture e abitudini di consumo.

Lella Baldi

Donne che parlano alle Donne nel nome dell'eleganza e del buon gusto. Una storia capace di emozionare generazioni e territori diversi.

Lady Rose Erika Piatti

Un incoraggiamento e allo stesso tempo una forte attestazione alla capacità di fare turismo alla quale Napoli è chiamata.

Antonio Ragucci

Un imprenditore edile in Germania con il cuore in Italia ma la penna al servizio della consapevolezza europea.

Concita Borrelli

Giornalista Rai, esempio di servizio pubblico ma pure instancabile testimone del mondo che cambia.

Anna Capasso

Poliedrica showgirl capace di trasmettere quella energia e passione della propria terra in chiave moderna e internazionale.

Adriana Silvia Sartor

Instancabile imprenditrice che cumula alla tradizionale laboriosità lombarda, la creatività italiana e la visione internazionale acquisita negli USA.

Prof. Luigi D'Angelo

Appassionato ed esemplare Medico a servizio del prossimo.

FMPI Federazione Medie e Piccole Imprese

Per il continuo impegno a favore del Made in Italy, un punto di riferimento per le Imprese, ossatura del Paese.

Art2gether

Associazione dove Energie Competenze e Progetti danno forma al Futuro sostenibile.

Antonella Discepolo Chiancone

Un percorso che potrebbe sintetizzarsi con l'Amore per la Ricerca e per la Famiglia che lega gli USA e l'Italia.

Raffaello Bellavista

Il Talento incontra il Bel Canto e si trasforma in Eccellenza Italiana nel mondo.

Emanuela Fancelli

Testimone di cultura giuridica, associativa e d'impresa al servizio del Paese.

Guido Putignano

Un'eccellenza degli studi e della ricerca, uno straordinario punto luce per il Paese chiamato a fare costellazione. A presto ritrovarci.

Lorenzo Crea

Appassionato, generoso, infaticabile testimone del Suo tempo, rende prezioso il suo essere Giornalista per la qualità di un'azione sempre pronta a fare Bene il Bene. In questo ci rendiamo conto che è pure figlio d'arte.

Katherine Wilson

Innamorata dell'Italia e di un Italiano, diventa mamma, professionista e straordinario ponte culturale Italia USA.

Giorgia Pentangelo

La tradizione del gioiello e del corallo si afferma nel mondo grazie alla maestria artigiana.

Vincenzo Russolillo Patron di Casa Sanremo

Di Casa Sanremo ce n'è una sola. Eppure, Vincenzo Russolillo riesce a realizzare uno spazio emozionale a disposizione di tutti ma tagliato sulle esigenze di ciascuno. Il risultato è un formidabile luogo di racconto dell'Eccellenza Italiana da portare in Tour.

Pietra Barrasso

Apprezzata Scultrice e riconosciuta Artista della Luce, Pietra rappresenta davvero quel punto di riferimento al quale una società in movimento deve guardare per tornare a emozionarsi e a sperare.

Antonio Gallo

Punto di riferimento nel mondo del Made in Italy vanta un curriculum internazionale che lo ha portato a essere tra i protagonisti mondiali della classe e del buon gusto.

PRESIDI DI ECCELLENZA IX EDIZIONE PREMIO ECCELLENZA ITALIANA:

Associazione MMXX Le botteghe di San Gregorio Armeno

La tradizione si fa resilienza e costruisce il Futuro. Complimenti a Vincenzo Capuano e agli associati.

Al Pantheon di Salvatore Russo

Con la Sua Famiglia afferma la Cucina Italiana in uno dei salotti più belli al mondo, il Pantheon. Ambasciatore del Buon Gusto e della Buona Tavola.

PREMIATI WASHINGTON DC IX EDIZIONE PREMIO ECCELLENZA ITALIANA:

Paul Scialla - Founder of International WELL Building Institute (IWBI) - A Mentor of our common Future.

Giuseppe Madonia - VP HYLA International GmbH & Co. Global Mind, Italian Heart.

Associazione Internazionale “Joe Petrosino” - Un Gigante, uomo delle Istituzioni, pietra miliare della Lotta alla Mafia.

Maria Fusco - Director of Education Office - Embassy of Italy - Excellence in Education Award

Joe Farruggio - Founder'/Owner Il Canale, A Modo Mio, 90 Second Pizza - Lifetime Achievement Award: Restaurant Industry.

Oro Catering - Francesco & Enzo Marra - Excellence in Italian Catering and Food Service.

Cibo Divino - Stefano Ferrari - Founder/Cibo Divino, LIFeSTYLE -Excellence in Italian Imports

CANDIDATURE 2023 X EDIZIONE PREMIO ECCELLENZA ITALIANA:

1. Tenuta di Bibbiano di Tommaso Marrocchesi

2. Dott.ssa Gabriella Bentornato

3. Max Zhou

4. Giuseppe Villani

5. Carlo Finucci

6. “Andrea Nobile” di Luca Astro

7. AEHRA startup di Sandro Andreotti

8. Prof. Gianluigi De Gennaro

9. Antonio Iaquino Chef

10. Crono Multiservice Spa - Ciro Cristiano - Presidente

11. Dealertec Italia

12. New Way of Thinking NWOT di Filippo Capanna

13. Gelateria Dolce Vita di Nicola Bambini

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA