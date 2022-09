Green Talk: pareri autorevoli dalla transizione ecologica al Green Deal

Milano, 22 Settembre 2022. Il 14 settembre 2022 è nata una nuova bussola per orientarsi e proporre soluzioni nell'attuale tema della transizione energetica, del rispetto dell'ambiente e della tutela dei cittadini e imprese.

Pubblicità

Si chiama “Green Talk”, prevede una tavola rotonda periodica tra “personalità ecologiche” facenti parti del mondo istituzionale e accademico, imprenditoriale professionale e dell'associazionismo ove innovazione, talento e competenza si sposano tra loro, con l'obiettivo di approfondire la comunità in cui viviamo, affrontare nuove opportunità, con occhio sempre attendo agli aspetti internazionali e al futuro, che in questo caso si chiama “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” approvata dall'Onu e “Green deal 2050” per l'Unione Europea e per i suoi cittadini.

Al prossimo “Green talk” previsto per il 25 gennaio 2023, nel frattempo saranno promossi podcast di aggiornamento e dibattito sui temi proposti.

Responsabilità editoriale: TiLinko.it – Img Solutions srl

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA