Idee Regalo Natale 2022: Tutti pazzi per l'Astroturismo

Milano, 19 Dicembre 2022. L'uomo, sin dalla notte dei tempi, ha rivolto gli occhi verso il cielo e le stelle, affascinato dal mistero e dalla bellezza della volta celeste. Una evidenza che sta caratterizzando anche il nostro presente, con gli italiani che sono sempre più interessati a esplorare il cosmo e a conoscere ogni sua singola peculiarità, assistendo a eventi astronomici dal forte impatto visivo che annualmente richiamano un grande numero di appassionati ma anche di neofiti dell'argomento, attratti dagli incredibili e ancora non del tutto conosciuti avvenimenti che riguardano il firmamento.

Pubblicità

Non è un caso, infatti, che nel nostro Paese, così come nel resto del Mondo, si siano intensificati gli appuntamenti per poter esplorare il cosmo, grazie al lavoro di società specializzate che organizzano tour nelle migliori location per ammirare in tutta la sua maestosità il cielo e i movimenti che lo contraddistinguono.

E con il Natale ormai alle porte, sono in molti che hanno deciso di regalare ai propri affetti l'esplorazione del cosmo, un'idea regalo originale e che lascerà un ricordo indimenticabile in ognuno di noi.

Gli eventi astronomici di dicembre

Il 2022 è stato un anno ricco di eventi astronomici imperdibili, alcuni dei quali, purtroppo non visibili dall'Italia, come la Luna del Fiore dello scorso maggio, quando il nostro satellite fu protagonista di una eclissi totale, differentemente da quanto accaduto a ottobre, potendo invece assistere all'eclissi parziale del sole.

Arrivati quasi alla conclusione dell'anno, però, anche dicembre ci sta regalando un calendario colmo di esperienze indimenticabili.

Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, infatti, la Luna piena del Ghiaccio ha illuminato il cielo e contestualmente Marte ha occultato il satellite per poi trovarsi nei giorni seguenti all'opposizione.

Altro appuntamento da non perdere ha riguardato lo sciame meteorico più affascinante e spettacolare del 2022, quando le Geminidi hanno vissuto la loro massima attività lo scorso 13 dicembre. Ma le “stelle cadenti” non finiranno qui.

Tra il 22 e il 23 dicembre, infatti, le Ursidi raggiungeranno il loro picco in concomitanza con la Luna Nuova, quando quest'ultima non sarà visibile, favorendo quindi l'osservazione del fenomeno.

Verso la fine del mese, precisamente il 21, nel giorno del solstizio d'inverno sarà possibile osservare la massima elongazione orientale di Mercurio. Il pianeta degli anelli potrà essere visto poi in coppia con Venere dopo il tramonto del 29 dicembre.

Gli Astrotour di Astronomitaly

Come accennato in precedenza, sono sempre di più gli italiani interessati all'esplorazione del cielo e a conoscere la storia e le origini del cosmo.

L'azienda, fondata da Fabrizio Marra, propone innumerevoli tour dal grandissimo impatto visivo in location che, grazie alla lontananza dalle luci dei centri urbani, consentono di “visitare” il cielo nel migliore dei modi, regalando un'esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti, contemplando anche appuntamenti presso strutture dedicate come gli Osservatori Astronomici.

Una soluzione che, proprio per il successo di questi eventi, rappresenta un'originale e innovativa idea regalo di Natale sia per coloro che sono già appassionati che per chi si affaccia per la prima volta in questo settore.

Gli Astrotour di Astronomitaly sono programmati per venire incontro alle diverse esigenze, pianificando modalità e tipologie differenti per poter ammirare i fenomeni astronomici durante tutto l'anno, con Voucher Regalo Personalizzato con scadenza a 12 mesi e possibilità di poter modificare l'intestatario del regalo in caso di sopravvenuta impossibilità di partecipare.

Gli appuntamenti di maggior successo messi a disposizione da Astronomitaly sono il tour personalizzato, con il quale decidere liberamente a quale evento partecipare, così come l'Astrotour in formula esclusiva che offre un'esperienza di osservazione stellare in presenza in date e destinazioni a piacere (da concordare preventivamente) guidati da professionisti del settore in grado di spiegare al meglio i movimenti stellari coadiuvati dall'utilizzo di telescopi tecnologicamente all'avanguardia.

Per chi si trovasse a Roma e non potesse muoversi verso luoghi distanti dalla Capitale, esiste anche la possibilità di poter partecipare ad eventi vicini alla Città Eterna, in location appositamente selezionate.

In linea con i cambiamenti di comportamento della popolazione, anche a seguito della pandemia da Covid19, sono stati infine strutturate delle attività in digitale, per l'esplorazione da remoto, con il “Viaggio nel Cosmo 3D”, e corsi di astronomia dedicati con la “Guida Galattica per Astroturisti”, 17 lezioni registrate, acquistabili anche singolarmente, per accrescere le proprie conoscenze di questa disciplina.

I servizi sono disponibili sia per il settore B2C che B2B. Gli Astrotour di Astronomitaly, infatti, non sono indicati unicamente per le singole persone, ma rappresentano un'attività particolarmente apprezzata anche da aziende, scuole, università, matrimoni e animazione astronomica, come dimostrato dalle tante collaborazioni realizzate dalla società con partner istituzionali di grande rilevanza, primi tra tutti la Regione Lazio, Federturismo e Lega Ambiente.

Per maggiori informazioni

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA