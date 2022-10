RIMINI (ITALPRESS) - Si rafforza significativamente il peso di IEG - Italian Exhibition Group in Asia. IEG (che con le sue strutture di Rimini e Vicenza é societá leader nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali in Italia e nel mondo) e Singapore Tourism Board (la maggiore agenzia di sviluppo economico del turismo del Ministero del Commercio e dell'Industria di Singapore) hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) che supporta lo sviluppo e l'organizzazione di nuovi eventi IEG a Singapore e il potenziamento dell'intero ecosistema MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) nella cittá stato. IEG aprirá una propria sede a Singapore, dando seguito alla strategia industriale di espansione nella "cittá dei leoni", dove recentemente ha anche firmato una lettera di intenti (LOI) per l'acquisizione da CEMS-Conference & Exhibition Management Services di due manifestazioni fieristiche strategiche nei segmenti luxury e food in cui IEG vanta giá un ruolo da leader, rispettivamente con Vicenzaoro e Sigep: si tratta di Sije - Singapore International Jewelry Expo e di Café Asia, Sweet and Bakes Asia, Restaurant Asia. "La partnership con Singapore Tourism Board segna un ulteriore, importante passo in avanti nel processo di internazionalizzazione di IEG, che consolida il suo presidio nel continente asiatico - afferma Corrado Peraboni, CEO di IEG -. Singapore oggi vanta una struttura economica molto sviluppata che si basa su servizi e manifattura ad alto valore aggiunto. Si tratta di un importante tassello della nostra strategia che mira ad affermare in tutto e per tutto IEG come "community catalyst" delle industry rappresentate ai nostri eventi, portandoli nei mercati piú promettenti, generando valore in termini di business per le imprese che espongono, le associazioni e tutti gli stakeholder". "Siamo molto soddisfatti della decisione di Italian Exhibition Group (IEG) di aprire una propria sede a Singapore e di poter accogliere nella nostra cittá eventi di fama internazionale - sottolinea Poh Chi Chuan, Executive Director, Exhibitions and Conferences, Singapore Tourism Board -. Questa nuova partnership testimonia la soliditá dei fondamentali economici di Singapore e il nostro posizionamento quale fulcro globale asiatico per il MICE e il business turistico. Non vediamo l'ora di approfondire la nostra partnership con IEG, che sta espandendo la sua presenza a Singapore e nella regione attraverso una vivace attivitá di fiere e congressi". Francesco Santa, International Business Development Director IEG sottolinea, dice che "la firma odierna é motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Singapore Tourism Board e IEG iniziano una collaborazione a lungo termine, a conferma dell'espansione globale del nostro Gruppo, che ora compie un deciso passo per lo sviluppo dei propri prodotti a Singapore e in tutta la regione del sud est asiatico. Ne é ulteriore riprova l'intesa sottoscritta con CEMS per l'acquisizione delle fiere del jewellery e del food. Il prezioso scambio di know-how e di innovazione tra IEG e Singapore contribuirá al potenziamento delle relazioni commerciali con la regione ASEAN, che ha in Singapore il suo centro nevralgico, con tassi di crescita tra i piú alti dell'intero panorama mondiale". L'annuncio del MoU é stato dato durante il Singapore Tourism Board's (STB) Memoranda of Understanding (MoU) signing ceremony al The Fullerton Hotel di Singapore, ed in concomitanza con il primo ASIA CEO Summit (5-7 ottobre 2022), co-organizzato da SACEOS, AEO, SISO, UFI . In base al protocollo, IEG e STB uniscono le forze per supportare l'organizzazione di nuovi eventi a Singapore. La gemmazione di possibili brand leader internazionali contribuirá a rafforzare la cittá dei Leoni quale hub strategico regionale e mondiale per il turismo d'affari. IEG é giá presente in Asia con brand di livello internazionale: negli Emirati Arabi, con Dubai Muscle & Active Show (28-30 ottobre 2022), fiera leader di fitness e body building del Medio Oriente, e con JGT Dubai (12-14 febbraio 2023), tra le maggiori kermesse a livello mondiale dedicate alla gioielleria, nella Repubblica popolare Cinese con CDEPE - Chengdu International Environmental Protection Expo (2023), principale rassegna fieristica sulle green technologies, e con Sigep China (organizzata da EAGLE, societá di IEG), la fiera dedicata al gelato, pasticceria, panificazione, caffé che debutterá nel 2023 (10-12 maggio) a Shenzhen, in partnership con Koelnmesse. - foto ufficio stampa IEG - (ITALPRESS). fsc/com 05-Ott-22 11:34

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA