Il Natale a Milano arriva a domicilio con Citroìn My Ami Cargo

MILANO (ITALPRESS) - Con le festivitá natalizie alle porte Citroìn My Ami Cargo si cala nella parte, diventando una moderna "slitta" e portando il Natale in tutta Milano. Il punto di partenza é la sede dello store Coin, sito in Piazza V Giornate, dove si trova la Maison Citroìn meneghina. Presso il suo primo flagship store urbano sul territorio italiano, il Brand ha infatti lanciato la seguente iniziativa: dal 1 al 24 dicembre, per qualsiasi acquisto effettuato all'interno dello store COIN, sará possibile prenotare la consegna a domicilio. Il trasporto verrá effettuato tramite una Citroìn My Ami Cargo, il servizio é gratuito e viene applicato a tutte quelle merci che permettono il carico all'interno del veicolo; le consegne avverranno nei giorni di venerdí, sabato e domenica previa disponibilitá. Il primo week end é giá stato un successo con tutti gli slot di consegne a domicilio sostenibili interamente occupati. Citroìn My Ami Cargo é la protagonista perfetta per questa missione da "ultimo miglio". La soluzione di mobilitá elettrica e ultracompatta del Brand possiede infatti tutte le caratteristiche necessarie per portare a termine la consegna dei regali facendosi strada tra il traffico milanese, per sua stessa natura: cucito sulle nuove esigenze dei professionisti, questo veicolo é stato appositamente creato per essere il compagno ideale durante le sempre piú intense attivitá di consegna in contesti urbani o servizi simili. Accanto al sedile del conducente, infatti, spicca uno spazio di carico dotato di ripiano inferiore modulabile che, grazie anche alla copertura fornita dal vano posteriore chiuso, puó essere utilizzato per trasportare, in tutta sicurezza, pacchi, posta e attrezzi. La vettura partirá per le consegne in pieno spirito natalizio: vestita per l'occasione con il tipico maglione natalizio, ma anche accompagnata da un nuovo epiteto - "AMI CARGOH OH OH" - e dal messaggio irriverente "Il Natale quando arriva, sgomma" ideati per il periodo festivo. Per queste festivitá, inoltre, "La Maison Citroìn" milanese é stata impreziosita dall'esclusivo allestimento Ami Goes Wild. Il set é caratterizzato da un'ambientazione che richiama la natura selvaggia e l'avventura, in mezzo alla quale brilla, in esposizione, la serie al momento limitata di Citroìn My Ami Buggy: espressione di stile estroverso e grintoso, il modello pensato per godere di momenti di svago indimenticabili é accompagnato dalla scritta Ami Goes Wild e, al suo fianco, da un grosso albero di Natale. "La Maison Citroìn" di Milano é il primo flasgship store italiano del marchio, inaugurato il 19 maggio 2022 e seguito in rapida successione da quello di Catania e dalla recentissima apertura del terzo, a Bologna. Gli store sono realizzati nell'ambito dell'innovativo Lifestyle Hub, format lanciato nel 2021 in alcuni selezionati punti vendita della catena COIN, e assicurano una nuova esperienza di shopping con un'offerta personalizzata e diversificata. In particolare, le "Maison Citroìn" sono uno spazio accogliente, confortevole e intimo, capace di unire il mondo fisico a quello digitale, dando la possibilitá di scoprire l'intero universo Citroìn ed effettuare in tutta semplicitá l'acquisto online del modello desiderato. Dunque, un progetto cosí innovativo da essere premiato con una menzione speciale al recente Innova Retail Award 2022, il prestigioso concorso dedicato alle iniziative piú avanzate delle aziende Retail in ambito digitale, non digitale o phygital. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 07-Dic-22 16:10

