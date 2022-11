Il nuovo supporto alla finanza aziendale per le pmi è targato Finera

(Milano, 15 novembre 2022) - Presentata come la nuova era della finanza aziendale, Finera è l'evoluzione di CorporateCredit, società del gruppo Allcore SPA (già Soluzione Tasse), nata nel 2020 per supportare le aziende nell'accesso al credito. L'expertise, il know how e l'approccio KPI oriented hanno portato CorporateCredit a evolversi in meno di due anni, diventando Finera e proponendo un nuovo approccio alla finanza aziendale per le PMI.

Pubblicità

Milano, 15 novembre - Il biennio 2020-2022 è stato e continua a essere molto difficile. Nella nota "L'impatto del Covid-19 sui fallimenti e le uscite dal mercato delle imprese italiane", curata dai ricercatori della Banca d'Italia e pubblicata a gennaio 2022, veniva evidenziato l'impatto della pandemia da Covid-19 sull'economia italiana. Il PIL del nostro Paese ha avuto un calo dell'8,9% nel 2020 e ricordiamo il timore diffuso riguardo alla possibilità di un aumento dei fallimenti imprenditoriali causati dalla crisi. Timore che è stato alla base dell'introduzione di misure di supporto da parte del Governo, che hanno permesso a molte imprese di coprire anche solo parzialmente il bisogno di liquidità ed eventuali deficit patrimoniali.

In quel periodo era chiaro che fosse necessario dare supporto alle piccole e medie imprese italiane, non solo tramite le agevolazioni, ma anche nell'accesso alle stesse. Ecco allora che, sotto la guida di Giordano Guerrieri, mediatore creditizio certificato OAM e formatore di finanza aziendale, nasceva CorporateCredit, controllata della nota Soluzione Tasse.

In questi due anni di attività, CorporateCredit ha supportato oltre 500 imprese nell'accesso ad agevolazioni e credito, creando una rete di professionisti altamente qualificati. Una rete che è cresciuta e che ha continuato a migliorarsi, raggiungendo alti livelli di know how in materia di finanza aziendale.

Un'evoluzione che è stata anche trainata dal vagone della crescita esponenziale del Gruppo Soluzione Tasse, quotato in Borsa e diventato Gruppo Allcore Spa. Secondo Giordano Guerrieri, CEO dell'azienda, CorporateCredit necessitava quindi di mettersi al passo con il Gruppo, ma anche di trovare la giusta declinazione di se stessa dopo due anni di crescita.

L'esperienza maturata, il know how e l'approccio KPI oriented hanno infatti spinto CorporteCredit verso la necessità di una “metamorfosi” atta a dare spazio a servizi ancora più professionali.

Gli ultimi mesi hanno quindi visto l'azienda di Giordano Guerrieri innovarsi, modificarsi e trasformarsi in Finera, la nuova era della finanza agevolata e della finanza straordinaria per piccole e medie imprese.

Finera: i cambiamenti per la nuova era della finanza per PMI

Per questa nuova era finanziaria era però necessario un “cambio d'abito”. Ecco quindi che il blu di CorporateCredit diventa il verde di Finera, mentre il logo muta completamente: le due “C” si trasformano in una spirale che si slancia verso l'alto, che vuole andare ad abbracciare con un turbinio morbido e rassicurante tutta la finanza aziendale, creando idealmente un senso di azione, di innovazione e di velocità.

Questo rebranding, però, non modifica l'anima dell'azienda, che rimane salda ai valori solidi su cui si fondava anche CorporateCredit. Finera continuerà infatti a cogliere le opportunità offerte dal mercato, andando incontro alle esigenze delle PMI italiane, dando loro il supporto necessario per accedere più facilmente a crediti, liquidità, contributi e finanziamenti.

Secondo Giordano Guerrieri, ora CEO della neonata Finera, il cambiamento è sempre positivo. La nascita di Finera garantisce standard ancora più elevati per i servizi offerti e punta a obiettivi strategici perfettamente allineati a quelli del Gruppo Allcore, quotato in Borsa.

CorporateCredit ha messo le basi per un supporto specializzato alle aziende italiane nell'accesso al credito, creando esperienza e instaurando relazioni professionali profonde e importanti. “Senza queste basi, non sarebbe stato possibile crescere e diventare Finera, dando inizio a questa nuova era della finanza.

La nuova azienda, quindi, eredita esperienza, know how, skill e approccio dalla precedente, ne raccoglie i frutti e porta al livello successivo il servizio offerto. Finera prende quindi il posto di CorporateCredit, garantendo ai clienti attuali e futuri un supporto ancora più professionale, solido e specializzato nell'accesso alle agevolazioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA