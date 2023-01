Il patriarca Kirill chiede una tregua per Natale ortodosso

MOSCA, 05 GEN - Il patriarca russo Kirill chiede una tregua per il Natale ortodosso nella guerra in Ucraina. In un comunicato, pubblicato sulla Tass, il Patriarca "di Mosca e di tutte le Russie" Kirill invita "tutte le parti coinvolte nel conflitto interno a stabilire una tregua natalizia dalle 12:00 ora di Mosca del 6 gennaio alle 12:00 del 7 gennaio, in modo che gli ortodossi possano partecipare alle funzioni religiose della vigilia e del giorno di Natale".

