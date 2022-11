Il successo di “Villa La Siragusa” conferma la capacità attrattiva della Puglia per le cerimonie

(Bitonto- BA, 17 novembre 2022) - La bellezza dei suoi centri storici, una natura incantevole e la qualità dell'enogastronomia rendono le località pugliesi mete preferite per celebrare matrimoni ed altri eventi

Bitonto (BA), 17 novembre 2022. La Puglia si conferma una delle più belle location naturali presenti in Italia per festeggiare il proprio matrimonio o altro tipo di cerimonie. Merito del suo mare, dei suoi centri storici, dei posti incantevoli in cui sono state realizzate le strutture ricettive ed anche della qualità della sua enogastronomia. Un successo, peraltro, suggellato anche dall'alta qualità del sistema dell'accoglienza. Ce lo conferma Maria Sivo, manager della sala ricevimenti “La Siragusa” di Bitonto, in provincia di Bari.

“Le cerimonie sono giorni da ricordare per tutta la vita – afferma la signora Sivo - ed è questo il motivo per cui bisogna scegliere la location ideale, attraverso cui poter abbinare la bellezza dei luoghi alla qualità della cucina. A Bitonto, in provincia di Bari, la nostra sala ricevimenti ‘La Siragusa' è immersa nel verde ed è il luogo perfetto per il proprio matrimonio e per qualsiasi altra cerimonia”.

Uno dei punti di eccellenza della sala ricevimenti “La Siragusa” è la cura che viene riservata a ciascuna cerimonia. Non a caso, viene ospitato non più di un matrimonio al giorno proprio con l'obiettivo di non perdere di vista la cura dei particolari.

Un altro aspetto da non sottovalutare è quello legato alla qualità del cibo che in Puglia rappresenta senza dubbio un punto di eccellenza. La sala ricevimenti La Siragusa, però, ha voluto aggiungere alle pietanze prelibate anche una cura particolare nella presentazione dei piatti, partendo dal fatto che anche l'occhio vuole la sua parte.

Chi sceglie la sala ricevimenti La Siragusa, poi, sa di poter contare sulla disponibilità di ampi spazi per vivere al meglio una giornata indimenticabile.

Scegliere questa sala, pertanto, significa far diventare ancora più indimenticabile il proprio matrimonio. Il tutto, grazie ad una formula magica rappresentata dai luoghi incantevoli, dalla sua posizione strategica, dalla gentilezza del personale e dalla eccezionale qualità delle pietanze.

