Il welfare aziendale una risposta al crollo demografico in Italia

MILANO (ITALPRESS) - Un'emergenza tra le piú drammatiche e cogenti, eppure tra le meno raccontate e affrontate, anche dalla politica. Il crollo demografico che sta colpendo l'Italia, peró, non é certo un fenomeno che puó sorprendere, non é infatti una novitá semmai una tendenza e per questo non deve cogliere impreparati. Se si parte dal presupposto che ogni componente della societá, dagli individui alla collettivitá organizzata, giochi un ruolo decisivo nella partita della natalitá, allora diventa subito chiaro che attraverso il welfare aziendale questo problema puó trovare risposta. Per fortuna, le imprese si stanno dimostrando sempre piú consapevoli. Riflessioni che sono state affrontate durante l'evento "La trappola della natalitá. Il welfare aziendale per uscirne", ospitato da Intesa Sanpaolo nella sede di via Monte di Pietá a Milano. L'appuntamento prende il titolo dal quasi omonimo libro dei giornalisti Luca Cifoni e Diodato Pirone ("La trappola delle culle. Perchê non fare figli per l'Italia é un problema e come uscirne", Rubbettino, 2022): a discutere con loro sono intervenuti Luciano Malfer, direttore dell'Agenzia per la Coesione Sociale della Provincia autonoma di Trento, Patrizia Ordasso, responsabile degli Affari sindacali di Intesa Sanpaolo, Agnese Vitali, professore associato di demografia all'universitá di Trento, Maurizio Zordan, Ceo dell'azienda vicentina Zordan di Valdagno. In Italia, spiega Pirone, "siamo passati da 60.5 milioni di abitanti di 7-8 anni fa ai meno di 59 milioni attuali, arriveremo a circa 55 milioni entro la fine del decennio e siamo destinati a ridurci, alla fine di questo secolo, a 37-38 milioni. Stando come stanno le cose non abbiamo le capacitá di recuperare. È un'ottima notizia che il nostro paese sia uno dei piú longevi nel mondo occidentale peró questo effetto, accompagnato dall'effetto sfavorevole lato nascite, crea uno squilibrio". Uno squilibrio sicuramente amplificato dal Covid nel 2020, fatto sta che nel 2021 in Italia sono nati 399.000 bambini contro i 740.000 nati in Francia. Gli italiani fanno meno figli, ma soprattutto - a causa del crollo delle nascite nei decenni scorsi - sono pochi i genitori potenziali. Ecco quindi come siamo finiti nella 'trappola demografica', avvisano gli autori: una spirale distruttiva che porta con sê un'economia piú debole, imprese poco innovative, pensioni insostenibili, scuole chiuse e territori desertificati. In una parola, il declino. Il libro prova a spiegare cosa é successo e propone nove azioni per stimolare persone, politica, amministrazioni e aziende a recuperare la necessaria "connessione emotiva con la societá" e, per questa via, a investire sulla natalitá. "Il welfare aziendale é fondamentale per affrontare tutte le esigenze delle persone che lavorano nel Gruppo - racconta Patrizia Ordasso, responsabile degli Affari sindacali di Intesa Sanpaolo a Italpress - noi abbiamo un sistema di welfare integrato che quindi analizza i vari bisogni e cerca di andarvi incontro. Sul tema della genitorialitá, negli anni abbiamo fatto iniziative innanzitutto per favorire la fruizione dei permessi da parte dei padri perchê é un modo anche per agevolare il lavoro femminile e permettere ai padri di aiutare nella cura dei figli. Perció - prosegue - abbiamo esteso i permessi di legge nel caso di nascita di un figlio, abbiamo maggiorato la retribuzione per i congedi parentali per i padri prevista dalla legge e poi abbiamo creato dei pacchetti aggiuntivi nel caso di nascita di figli: per i giovani che entrano nel gruppo Intesa Sanpaolo, entro i primi dieci anni dall'assunzione c'é un bonus figli, un bonus casa e abbiamo deciso da quest'anno, assieme ai sindacati, di versare tutti gli anni un bonus in previdenza perchê bisogna pensare anche al futuro dei figli sin da quando nascono'. Poi, aggiunge, "abbiamo una serie di iniziative fatte non direttamente da Intesa Sanpaolo ma dal fondo sanitario che agisce in funzione di prestazioni sanitarie, dal circolo ricreativo che organizza attivitá e supporto ai genitori del gruppo sin da quando i bambini sono piccoli, quindi anche la possibilitá di recuperare babysitter, abbiamo asili aziendali e convenzioni con asili per supportare i genitori, inoltre cerchiamo di analizzare con i sindacati le situazioni emergenti". Sono misure che i dipendenti dimostrano di apprezzare: "Sí, é un'esigenza che i colleghi colgono e sfruttano. Solo a maggio, ad esempio, abbiamo esteso i congedi per i padri anche ai figli dei coniugi, inclusi quelli delle unioni civili, perchê le nostre famiglie sono in movimento. Solo ieri abbiamo firmato degli accordi per estendere permessi e agevolazioni economiche per figli anche agli affidi temporanei. Erano giá ricompresi gli affidi preadottivi, ieri abbiamo esteso anche ai temporanei'. Quanto allo smart working, 'noi lo facciamo dal 2015 ormai in modo diffuso. Siamo in trattativa con i sindacati per una revisione degli strumenti di lavoro flessibile e la possibilitá di articolare l'orario in modalitá che vadano incontro alle necessitá delle famiglie'. 'È difficile uscirne senza pianificare - evidenzia Cifoni parlando con Italpress - il concetto é che serve agire prima di tutto sul fronte culturale, prendere atto che c'é questa emergenza. Questa é la prima azione da fare. E poi occorre mettere insieme gli strumenti coi vari attori. Lo stato deve fare la sua parte col sostegno economico che é importante ma da solo non basta. La societá deve fare la sua parte e le imprese hanno un ruolo decisivo. Ci sono - prosegue - anche alcuni fattori culturali come il ritardo che abbiamo nel nostro paese sulla divisione dei ruoli tra uomo e donna all'interno della famiglia, un fatto che la letteratura scientifica dimostra che scoraggia la natalitá perchê questa viene caricata spesso sulla parte femminile. Poi ovviamente c'é un tema di immigrazione, che é delicato ma va affrontato'. Non meno "c'é un tema di lavoro femminile perchê laddove ce n'é un piú alto tasso anche la natalitá é migliore" e uno che riguarda "le nuove famiglie: le famiglie tradizionali sono una minoranza in questo paese perchê recentemente le unitá familiari formate da una sola persona hanno superato la tipologia coppie con figli, quindi dobbiamo prendere atto di questa situazione e affrontarla nel mondo reale'. Il mondo reale, ragiona ancora Cifoni, é quello che interpella e dovrebbe dunque nutrire l'agenda politica: 'Anche nella recente campagna elettorale c'é stata una certa attenzione' al tema della natalitá. Dopodichê, peró, "la politica spesso ha un orizzonte ristretto che va ai prossimi sei mesi, al prossimo anno, quando va bene alla legislatura, mentre la demografia di per sê ha un orizzonte decennale o anche di piú. Serve quindi riuscire a capire che alcuni problemi vanno affrontati in maniera strutturale e non improvvisato, con tempi che purtroppo a volte non coincidono con quelli della politica. Ogni interesse, tuttavia, vista la situazione in cui versiamo, é positivo'. "L'aiuto dello Stato é strategico ma non é sufficiente", rimarca Pirone, secondo il quale é essenziale il contributo di "ogni molecola della societá, i sindaci con la costruzione di piú case popolari, le famiglie con il ritorno a una cultura della protezione dei bambini, le imprese che devono aiutare i dipendenti che desiderano procreare'. E quindi il monito: "Ogni settore della societá si deve sentire mobilitato. Dobbiamo capire che, se continuiamo a diminuire come popolazione, i danni saranno rilevanti e riguarderanno tutti". "I segni c'erano - interviene a rinforzo la demografa di Trento Agnese Vitali - e la situazione si poteva prevedere, ora finalmente se ne inizia a parlare". Vitali illustra la "previsione inquietante" proposta da Istat un mese fa sul futuro della popolazione, con piú anziani e famiglie piú piccole, ma nota poi che "c'é margine per le politiche pubbliche per intervenire". E cita il caso virtuoso delle province autonome di Trento e Bolzano, "uniche due a feconditá non bassa", dove addirittura la media di figli nati per donna ha superato il dato di Svezia e Danimarca. Com'é stato possibile? I motivi sono molteplici, Vitali ne menziona tre: l'occupazione femminile piú alta, la copertura di servizi per la prima infanzia estesa piú che altrove, un mix di politiche pubbliche che funziona, dall'assegno unico universale che "esiste da molto tempo" ai congedi facoltativi per padri. Malfer, esperto di politiche famigliari tra i piú accreditati in Europa, conosce bene la realtá trentina e sintetizza: "Oggi in Trentino il 40% della popolazione dipendente lavora in aziende che hanno adottato piani per la conciliazione del tempo vita-lavoro. I benefici si vedono dentro l'azienda" ma non solo perchê se "aumenta occupazione femminile, aumenta la natalitá", il che si traduce anche in un "fattore di competitivitá" per le imprese. Concorda Zordan, che rilancia: "Le aziende devono entrare in migliore connessione con il paese. Se queste si mettono in sintonia con la cultura del territorio, le persone non le rifiuteranno certamente'. - foto xa1/Italpress - (ITALPRESS). xa1/fsc/red 20-Ott-22 19:12

