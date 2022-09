In Fondazione Prada convegno e mostra su malattie neurodegenerative

Milano, 15 set. Il forum sulle malattie neurodegenerative 'Preserving the Brain' è la quarta fase di 'Human Brains', il progetto di Fondazione Prada dedicato alle neuroscienze. Realizzato in collaborazione con tredici tra i più importanti istituti e università di neuroscienze a livello internazionale, 'Human Brains: Preserving the Brain - Forum on Neurodegenerative Diseases' è costituito da una mostra (16 settembre - 10 ottobre) e un convegno (6-7 ottobre) che si svolgono nella sede di Milano di Fondazione Prada e da una serie di workshop online (19 settembre - 4 ottobre) organizzati dai singoli centri. 'Preserving the Brain' intende stimolare un dialogo aperto e critico tra scienziati, esperti e studiosi internazionali sul tema delle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e la sclerosi multipla, patologie ampliamente diffuse e tuttora incurabili. Come afferma Miuccia Prada, presidente di Fondazione Prada: “Questa fase del progetto è per noi particolarmente significativa perché ci permette di comprendere più da vicino l'impatto che la ricerca scientifica ha sulle nostre vite quotidiane e più in particolare sulla scoperta di possibili cure e trattamenti. ‘Preserving the Brain' dimostra inoltre quanto siano fondamentali la collaborazione e lo scambio di conoscenze all'interno della comunità scientifica. Questo primo forum internazionale potrebbe in futuro diventare ricorrente e permettere ai centri con cui siamo associati di aprirsi a un pubblico più ampio, come da loro auspicato, e alla Fondazione di contribuire concretamente alla ricerca neuroscientifica". La mostra si svolge dal 16 settembre al 10 ottobre nel Podium, lo spazio espositivo al centro della sede di Milano. Ideato dallo studio di New York 2x4, il progetto allestitivo si articola in quattordici sezioni supervisionate dai centri di ricerca, e da un ambiente centrale comune che favorisce il dialogo e lo scambio reciproci tra i tredici istituti. In ogni sezione sarà indagato uno specifico processo di ricerca sulle malattie neurodegenerative attraverso la presentazione di contributi video, oggetti e strumenti tecnologici, testi scientifici e materiali visivi. La mostra vuole indagare la complessità della ricerca ripercorrendo le fasi che vanno dalla scoperta dei target terapeutici alle diverse tappe che caratterizzano la validazione di nuove terapie fino alla disponibilità del farmaco per il paziente. Un'attenzione particolare è dedicata alla medicina personalizzata, la nuova frontiera che riconosce l'unicità dell'individuo e intende curare la persona affetta da una malattia e non la malattia che si manifesta nella persona, ottimizzando l'uso dei farmaci e il monitoraggio delle risposte terapeutiche. Tra il 19 settembre e il 4 ottobre 2022 gli istituti partecipanti al progetto ospitano undici workshop, disponibili per il pubblico in streaming sulla piattaforma online humanbrains.fondazioneprada.org. Ogni incontro consente di approfondire uno specifico aspetto nella ricerca di nuove cure per le malattie neurodegenerative. Il momento centrale di 'Preserving the Brain' è il convegno scientifico che si tiene tra il 6 e il 7 ottobre 2022 al Cinema di Fondazione Prada a Milano. L'iniziativa è stata ideata da Giancarlo Comi in dialogo con i tredici istituti di ricerca coinvolti nel progetto. Il convegno è rivolto agli studiosi delle università coinvolte nel progetto e a rappresentanti di importanti istituzioni del settore sanitario. È inoltre trasmesso in streaming e visibile per tutti sulla piattaforma online humanbrains.fondazioneprada.org. Ogni giornata è strutturata in quattro sessioni tematiche, ciascuna delle quali prevede tre interventi e una discussione tra scienziati e ricercatori. La prima giornata si conclude con una keynote e una working dinner. La seconda giornata è completata da altri due keynote e una tavola rotonda, in cui studiosi, esperti in tecnologia, esponenti del settore farmaceutico e delle associazioni di tutela dei pazienti si confrontano sulle sfide future per lo sviluppo di nuove terapie. I relatori esplorano il tema delle malattie neurodegenerative da diverse prospettive: dalle implicazioni genetiche ai meccanismi molecolari, dai test clinici ai possibili trattamenti farmacologici.

