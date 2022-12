In sala nel 2022 +81% incassi sul 2021, -48% sul pre-Covid

ROMA, 30 DIC - In un mercato per lo più condizionato dall'emergenza sanitaria, che ha imposto l'obbligo delle mascherine in sala fino al 15 giugno, i cinema nel 2022 hanno registrato un incasso complessivo di circa 306 milioni di euro per un numero di presenze pari a 44.5 milioni di biglietti venduti. Si tratta di un risultato superiore a quello del 2021 (+81% incassi e +79% presenze), quando i cinema avevano riaperto a partire dal 26 aprile, e di un decremento del 48% degli incassi e del 51% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2019. Sono i primi dati di bilancio dell'Anno diffusi da Cinetel: il report e le analisi complete verranno diffusi e commentati nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati 2022, che si terrà il 10 gennaio 2023 alle ore 10.00 presso la sala Anica a Roma. I tre film che in generale hanno registrato il migliore risultato di incasso al box office sono stati "Avatar - la via dell'acqua" (oltre 27 milioni di euro d'incasso), "Minions 2" (14.7 milioni di euro) d'incasso) e "Doctor Strange nel multiverso della follia" (13.6 milioni). I tre film italiani che hanno incassato di più sono invece "La stranezza" (5.4 milioni) "Il grande giorno" (oltre 4 milioni) e "Me contro te - persi nel tempo (3.5 milioni).

