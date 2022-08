Incendi: capo protezione Civile Sicilia, 'fuoco appiccato a Pantelleria in modo scientifico'

Palermo, 17 ago. "Il fuoco è stato appiccato in modo scientifico in due posti diversi di Pantelleria, a favore di vento, approfittando dello scirocco". A dirlo all'Adnkronos è l'ingegner Salvo Cocina, Capo della Protezione civile della Regione siciliana che sta monitorando la situazione degli incendi sull'isola. "Oltre a minacciare le case l'incendio potrebbe attaccare la montagna e il Parco nazionale - avverte Cocina - sarebbe un danno notevole, un disastro". "Sul posto c'è la squadra aeroportuale dei Vigili del fuoco e la Forestale, oltre alla Protezione civile. Ora stiamo cercando di mandare altri volontari, ma arriveranno solo domani mattina alle 7 perché partono con la nave delle 23.30 da Trapani". Intanto, per domani mattina la protezione civile ha programmato l'inviio dei Canadair. "Di notte non si possono muovere per spegnere l'incendio - spiega - purtroppo possono partire solo domani all'alba".

