CATANIA, 17 AGO - Due elicotteri dei vigili del fuoco e un Canadair sono in azione per arrestare l'avanzata del fronte di un vasto incendio in contrada Cutuminello di Caltagirone, nel Catanese. A terra una squadra di pompieri è schierata a protezione di un agriturismo non distante dall'incendio di vegetazione. Lo scrivo su Twitter i vigili del fuoco

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA