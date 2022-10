India: almeno 25 morti in incidente d'autobus nel nord

Nuova Delhi, 5 ott. (Adnkronos/Xinhua) - Almeno 25 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite dopo che un autobus è caduto in una gola nello stato di Uttarakhand, nel nord dell'India. Lo ha reso noto la polizia locale. Finora sono stati recuperati venti cadaveri e i feriti sono stati ricoverati in ospedale. L'autobus stava trasportando gli ospiti a un matrimonio quando è caduto in una gola profonda 500 metri. Circa 45 erano i passeggeri sull'autobus quando l'incidente è avvenuto vicino alla zona di Dhumakot, nel distretto di Pauri Garhwal. I soccorsi sono proseguiti per tutta la notte.

Il primo Ministro Narendra Modi ha dichiarato su Twitter che si è trattato di "un incidente straziante. In questa tragica ora, il mio pensiero è rivolto alle famiglie in lutto. Spero che coloro che sono stati feriti si riprendano al più presto. Le operazioni di soccorso sono in corso. Tutta l'assistenza possibile sarà fornita alle persone colpite".

