India: italiani arrestati, Farnesina 'in stretto contatto con autorità locali e i familiari'

Roma, 4 ott. Il Consolato Generale a Mumbai, in stretto raccordo con la Farnesina, segue con attenzione la vicenda dei quattro connazionali arrestati ad Ahmedabad (India) il 2 ottobre, accusati di essersi introdotti illegalmente nel deposito della metropolitana della città e di aver imbrattato alcuni treni con vernice spray. Il Consolato Generale si mantiene in stretto contatto con le Autorità locali e con i familiari, prestando ai connazionali e alle loro famiglie ogni necessaria assistenza. Lo scrive in una nota il ministero degli Esteri italiano.

