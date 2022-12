Industria, Biber (Aba): "L'Austria ha un tessuto industriale molto forte"

Il Paese si è affermato come una Business Location competitiva e anche se conta 9 milioni di abitanti il mercato è molto redditizio: “Abbiamo un PIL pro capite di 41.000 euro che ci riporta al quarto posto in Europa in termini di potere d'acquisto e anche la nostra posizione geografica, strategica e centrale in Europa, si pone come corridoio quasi naturale verso la grande Germania. Tante aziende la usano come mercato di test”

A livello europeo il Paese si afferma così fra gli “innovation leader”, secondo l'European Innovation Scoreboard: “Per tanti anni i vari governi austriaci hanno riconosciuto l'importanza, per restare competitivi in un contesto globale, di sistemi di incentivazione per progetti di ricerca e sviluppo sia a livello universitario, ma anche soprattutto a livello aziendale. L'Austria oggi è un Paese leader in innovazione - sottolinea Biber, che aggiunge - Le aziende trovano supporto sia in termini di agevolazioni e di assistenza per progetti di ricerca e sviluppo, sia per il sistema fiscale, da gennaio 2023 la riforma fiscale abbasserà la nostra Ires da 25%, prima al 24 e poi, nell'anno 2024, al 23%”.

Nel Paese, le aziende possono accedere ai finanziamenti in ricerca e sviluppo tramite il “cosiddetto premio fiscale del 14% che è più di un credito d'imposta - fa sapere Biber - poiché l'autorità fiscale restituisce in cash, direttamente sul conto societario, l'equivalente degli investimenti sostenuti in ricerca e sviluppo. In più ci sono sovvenzioni dirette che possono arrivare fino a 50% dei costi sostenuti per il progetto di ricerca e sviluppo in un mix tra fondo perduto e crediti a tasso agevolato.”

Guardando all'operation, l'Austrian Business Agency offre consulenza completamente gratuita attraverso tutto l'iter dei progetti di internazionalizzazione: “A livello federale, possiamo fornire, per esempio, dati di mercato su un settore specifico o anche dare una prima consulenza legale e fiscale, fungiamo come “guida” al sistema paese, creando tutti i contatti utili. Siamo una S.r.l. privata detenuta nel ministero del Lavoro e dell'Economia e, con il nostro servizio di consulenza gratuito, il Governo austriaco mette a disposizione un incentivo non monetario per le aziende internazionali”

