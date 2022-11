Milano, 23 nov. (Adnkronos Salute) - "Da sabato 26 novembre la Regione Lombardia offrirà gratuitamente il vaccino antinfluenzale a tutta la popolazione lombarda, non solo quindi alle categorie target come bambini o over 60 o a rischio per patologia". Lo annunciano il governatore Attilio Fontana, e l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. (segue)

