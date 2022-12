Influenza, Iss: continua lieve calo casi, quasi 900mila in ultimi 7 giorni

Milano, 23 dic. (Adnkronos Salute) - Continuano a diminuire i casi di influenza in Italia, confermando l'inversione del trend. La curva delle sindromi simil-influenzali nella cinquantesima settimana del 2022 (quella compresa tra il 12 e il 18 dicembre), mostra un calo lieve, ma presente: il valore dell'incidenza totale è pari a 15 casi per mille assistiti, contro i 15,6 della settimana precedente, e si attesta nella fascia di intensità alta. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss). In questa settimana, secondo i dati riportati, i virus stagionali hanno messo a letto quasi 900mila italiani: "I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 887.000, per un totale di circa 5.327.000 casi a partire dall'inizio della sorveglianza". L'andamento della curva epidemica, spiegano gli autori del report, "è anticipato rispetto alle precedenti stagioni con un valore di picco di incidenza superiore a tutte le precedenti stagioni".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA