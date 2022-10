Infortuni: il 26 ottobre convegno di Uni e Sistema Impresa alla sede nazionale Inail

Roma, 17 ott. (Labitalia) - Diffondere nuove e più efficienti norme tecniche in materia di salute e sicurezza per le aziende del settore terziario è l'obiettivo di Uni (ente italiano di normazione) e della confederazione datoriale Sistema Impresa che, con il patrocinio di Inail, hanno organizzato il convegno dal titolo 'Asseverazione dell'efficace attuazione dei Mog-Ssl da parte di aziende del settore terziario'. L'appuntamento si terrà a Roma mercoledì 26 ottobre presso l'auditorium della sede nazionale di Inail in Piazzale Pastore 6 dalle 10 alle 14. Il percorso avviato da Uni e Sistema Impresa ha coinvolto Ebiten, l'ente bilaterale nazionale del terziario, e si è concluso con la pubblicazione di due importanti norme tecniche nell'ambito dell'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Mog-Ssl). Sistema Impresa condivide la governance di Ebiten con i sindacati Confsal, Fesica e Fisals. Le due norme tecniche fanno parte di un pacchetto complessivo che per la prima volta sarà applicabile in diversi ambiti del terziario: costruzioni edili, aziende dei servizi pubblici locali, agenzie di viaggio, aziende dei servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione e consulenza, aziende dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale. Per garantire la corretta fruizione dell'auditorium di Inail, che può contenere fino a 260 partecipanti, è richiesta l'iscrizione all'indirizzo https://it.surveymonkey.com/r/Mog-Ssl. Il convegno 'Asseverazione dell'efficace attuazione dei Mog-Ssl da parte di aziende del settore terziario' inizierà alle 10 con un programma suddiviso in tre parti: saluti istituzionali e apertura dei lavori; una sessione tecnica volta ad approfondire l'importanza dei Mog-Sls e del processo di asseverazione; una seconda sessione finalizzata ad illustrare il ruolo degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Apertura dei lavori: interverranno Franco Bettoni, presidente Inail; Giuseppe Rossi, presidente Uni; Berlino Tazza, presidente Sistema Impresa. Prima sessione dal titolo 'La cultura della sicurezza in evoluzione: l'importanza dei Mog-Ssl e dell'asseverazione da parte degli Organismi Paritetici'. Interverranno Ester Rotoli, responsabile direzione centrale prevenzione di Inail; Ruggero Lensi, direttore generale di Uni che guiderà l'incontro in qualità di moderatore; Berlino Tazza, presidente di Sistema Impresa; Gennaro Gaddi, direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Bruno Giordano, direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Elena Rovera, presidente di Formedil; Angelo Curcio, presidente della Fondazione Rubes Triva; Paolo Pascucci, dell'università di Urbino – Osservatorio Olympus. Seconda sessione dal titolo 'Attività di normazione a supporto dell'operato degli Organismi Paritetici del controllo sociale sulla sicurezza sul lavoro'. Interverranno Fabrizio Benedetti di Inail che sarà anche moderatore; Antonio Terracina di Inail; Matteo Pariscenti, direttore di Ebiten; Stefano Macale direttore di Formedil; Giuseppe Murazzi direttore della Fondazione Rubes Triva; Francesco Naviglio, segretario generale di Aifos; Luciano Tommaso Ponzi, presidente di Federpol; Annalisa Lama dell'università degli studi di Napoli Federico II.

