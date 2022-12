Intel: Meloni, 'massima disponibilità, importante e strategico investimento in Italia'

Roma, 29 dic. La costruzione di un impianto Intel in Italia "è un dossier che devo ancora concretizzare. È un investimento enorme molto importante, molto strategico che Intel potrebbe fare in Europa e in Italia, da parte nostra c'è la massima disponibilità e in queste ore stiamo cercando di calendarizzare un incontro con i rappresentanti di questa azienda, per capire come possiamo facilitare questa decisione, per favorire questo investimento. È una delle prime cose su cui lavorerò nei prossimi giorni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

