Inter-Napoli, a San Siro sfida spartiacque per entrambe

ROMA, 03 GEN - Cinquantadue giorni dopo, il pallone ricomincia a rotolare anche in Serie A. Il massimo campionato italiano è il penultimo a ripartire visto che Premier, Ligue 1 e Liga hanno già ricominciato mentre la Bundesliga riaprirà i battenti solo il prossimo 20 gennaio. Nonostante la lunga attesa, la Serie A riprende con il botto visto che a San Siro va in scena Inter-Napoli, big match dai molteplici significati per entrambe. Gli esperti Sisal vedono gli uomini di Inzaghi favoriti a 2,40 contro il 3,10 degli azzurri mentre si sale fino a 3,25 per il pareggio. La formazione di Spalletti, dominatrice della prima parte di campionato, non vince però a San Siro dall'aprile 2017 e, negli ultimi 5 campionati, ha battuto solo una volta i nerazzurri. Si sfidano i due migliori attacchi della Serie A: la Combo Goal + Over 3,5, in quota a 2,65, è nelle corde della sfida. Tre i rigori fischiati nei 5 incroci più recenti: un altro tiro dal dischetto si gioca a 2,60. Sia Inzaghi che Spalletti dovranno frenare i loro animi perché l'ammonizione, per uno dei due allenatori, è offerta a 3,50. Romelu Lukaku ha voglia di riscatto per una prima parte di stagione, tra Inter e Mondiale, da dimenticare: Big Rom primo marcatore contro il Napoli è dato a 5,75. Gli azzurri si affidano invece a Victor Osimhen, attuale capocannoniere della Serie A: il nigeriano vuole sfatare il tabù interista tanto che la prima rete in carriera contro i nerazzurri è in quota a 2,75. Il Milan ricomincia il suo inseguimento al Napoli dall'Arechi dove è ospite di una Salernitana da prendere con le molle nonostante sia reduce da due sconfitte consecutive prima della sosta mondiale. Gli esperti Sisal danno fiducia ai rossoneri, vittoriosi a 1,50, rispetto al 6,50 dei padroni di casa mentre il pareggio, risultato dell'incrocio più recente, si gioca a 4,25.

