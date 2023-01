Roma, 19 gen "Le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per fare le indagini, per fare luce e chiarezza su inchieste anche di queste ore e consegnare alla giustizia i delinquenti. Ma l'abuso è sempre un errore. Penso e spero ci sia il giusto equilibrio senza togliere uno strumento indispensabile per chi fa le indagini". Lo ha detto Stefano Bonaccini a L'aria che tira.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA