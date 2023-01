Roma, 22 gen "Fdi è d'accordo con il ministro Nordio sia sul mantenimento delle intercettazioni telefoniche, per reati di mafia, terrorismo, eversione e reati satelliti, sia per quanto riguarda l'abuso delle intercettazioni stesse, che non possono diventare uno strumento di gogna mediatica". Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, al Tg3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA