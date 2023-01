Roma, 24 gen. "Tutti siamo d'accordo sul fatto che le intercettazioni siano sacrosante, il problema non è l'uso della intercettazioni ma l'abuso". Così Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. "Nessuno vuole toccare le intercettazioni" ma "quello che finisce e non finisce sui giornali. Se uno fa il giornalista e ha un minimo di dignità personale, si dovrebbe chiedere: 'Perché pubblicare questa cosa?', al di là che ci sia un legge o no".

