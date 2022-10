Intesa Sanpaolo, al via ciclo formativo per le Pmi italiane sul Pnrr

MILANO (ITALPRESS) - Il sostegno di Intesa Sanpaolo alle Piccole e Medie Imprese italiane interessate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si amplia con una serie di webinar dedicati sia a settori industriali specifici sia alle aree territoriali in cui operano le imprese clienti. Il nuovo ciclo di incontri formativi é finalizzato a far cogliere alle aziende le opportunitá che si generano grazie al progressivo dispiegarsi delle misure operative del PNRR. Agli appuntamenti, organizzati in collaborazione con Deloitte, gratuiti e su piattaforma digitale, le imprese clienti della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese potranno conoscere nel dettaglio gli incentivi in essere e le relative opportunitá a loro disposizione, le attuali agevolazioni, le principali caratteristiche e le modalitá di accesso. Verranno anche illustrate le novitá normative, la piattaforma Incent Now di Intesa Sanpaolo, realizzata per far conoscere gli incentivi disponibili e come accedervi, oltre che i servizi finanziari e consulenziali espressamente messi a disposizione da Intesa Sanpaolo. Sedici gli incontri in calendario nelle prossime settimane: un appuntamento territoriale per ognuna delle dodici Direzioni Regionali Intesa Sanpaolo, cui si affiancheranno focus settoriali su scala nazionale di cui due dedicati al settore turismo, dove interverranno alcuni esponenti di Cassa Depositi e Prestiti - CDP per illustrare le iniziative della Cassa a favore del settore, uno incentrato sull'energia, nel quale verrá approfondito come accedere alle misure del PNRR dedicate al Green New Deal e infine un webinar per le aziende del Terzo Settore. Si parte oggi con un doppio appuntamento: il primo destinato alle imprese clienti della Direzione Regionale Lombardia Nord guidata da Gianluigi Venturini e, a seguire, si svolgerá il primo dei due incontri dedicati alle realtá del settore turistico di tutta Italia. "Abbiamo riscontrato l'esigenza fra le nostre PMI clienti di conoscere meglio e da vicino i temi legati al PNRR, anche attraverso le competenze che possiamo offrire in Banca. Questo ciclo di incontri arricchisce e consolida ulteriormente il nostro l'impegno per mettere quanto piú in connessione i progetti del PNRR con la rete delle PMI italiane", spiega Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo. "Con un percorso di informazione costruttivo e focalizzato, accanto al supporto che offriamo con la nostra piattaforma Incent Now sviluppata in collaborazione con Deloitte, si ampliano le opportunitá per le nostre imprese di individuare i bandi piú interessanti e mettere in atto una strategia di accesso, supportata dagli strumenti finanziari e consulenziali messi a disposizione da Intesa Sanpaolo e dai suoi partner", aggiunge. Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha creato giá da tempo team cross-funzionali dedicati alle iniziative del PNRR, coinvolgendo tutte le competenze interne al Gruppo, con l'obiettivo di fornire pieno supporto a imprese ed enti per cogliere appieno le opportunitá del PNRR con un'offerta di prodotti e servizi dedicati. Tra questi, é stata lanciata e messa gratuitamente a disposizione dei clienti la piattaforma Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte. La piattaforma digitale viene costantemente aggiornata con le informazioni relative alle misure e agli incentivi resi pubblici da enti istituzionali 2 nazionali ed europei nell'ambito della pianificazione del PNRR nonché di numerosi ulteriori fondi sia di matrice italiana che internazionale come quelli relativi alla Programmazione Comunitaria 2021- 2027.In tale contesto si inserisce la piattaforma Incent Now, che consente a ciascun cliente di disporre di uno strumento per individuare rapidamente le migliori opportunitá sulla base del suo profilo, del suo settore di attivitá e del suo territorio e raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all'assegnazione dei fondi pubblici. Il nuovo ciclo di webinar dedicati alle nuove opportunitá del PNRR per le PMI italiane costituisce un ulteriore tassello nell'impegno di lungo termine di Intesa Sanpaolo nell'accompagnare il tessuto economico italiano in tale ambito. Il Gruppo, nell'arco temporale del Piano di Ripresa e Resilienza, intende infatti supportare l'economia reale del Paese mettendo a disposizione oltre 400 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, di cui 270 a favore del mondo delle imprese. - foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo - (ITALPRESS). sat/com 04-Ott-22 15:47

