Iran: assassinato ufficiale della Guardia rivoluzionaria

Teheran, 4 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Un ufficiale della Guardia rivoluzionaria iraniana è stato assassinato nella tarda serata di ieri davanti alla sua abitazione a Teheran, Lo hanno confermato le autorità iraniane, aggiungendo che "è in corso un'indagine per chiarire l'accaduto".

Il portavoce della polizia di Teheran, Ali Sabahi, ha dichiarato in dichiarazioni all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, che Qasem Fezalahi è stato colpito da persone non identificate.

La Guardia rivoluzionaria e la milizia Basij sono state accusate della violenta repressione delle proteste in corso da settembre a causa della morte in carcere di Mahsa Amini, una giovane donna iraniano-curda detenuta a Teheran per aver indossato il velo in modo scorretto.

