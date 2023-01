Iran: avrebbero ucciso poliziotti, condannate a morte 3 persone

Teheran, 9 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La giustizia iraniana ha condannato a morte tre persone accusate di aver ucciso diversi agenti di polizia durante le proteste antigovernative che hanno avuto luogo nel paese dallo scorso settembre e in seguito alla morte di Mahsa Amini mentre era in carcere per aver violato il codice di abbigliamento islamico.

Pubblicità

Le condanne, alle quali gli imputati possono ancora opporsi in appello, portano a 17 il totale delle persone condannate a morte in relazione alle proteste. Di queste condanne, quattro sono state eseguite e altre due sono state sospese dopo che la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati. Ora, la giustizia iraniana ha indicato che anche Sale Mirhashemi, Mayid Kazemi e Said Yaqubi sono stati condannati per aver commesso un "crimine contro Dio", noto come 'moharebé', secondo il codice penale islamico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA