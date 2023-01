Iran: capo di Stato Maggiore, 'morte generale Soleimani sarà vendicata'

Teheran, 2 gen. La "vendetta" attende i "criminali" che hanno ordinato ed eseguito l'omicidio del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo ha dichiarato il capo di Stato Maggiore dell'esercito di Teheran, Hossein Baqeri, alla vigilia del terzo anniversario dell'omicidio dell'ex capo della Forza Quds, corpo di elite dei Guardiani della Rivoluzione, ucciso da un drone americano a Baghdad. "La vendetta contro le menti e gli autori dell'assassinio del generale Soleimani non sarà mai rimossa dall'agenda dei giovani del mondo musulmano e dei suoi devoti in tutto il mondo", ha affermato Baqeri in un messaggio riportato dall'agenzia di stampa Tasnim.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA