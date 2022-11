Roma, 10 nov "Felici che la nostra Alessia Piperno faccia finalmente ritorno in Italia per riabbracciare famiglia e amici, dopo settimane di detenzione in Iran. Grazie a chi ha lavorato in silenzio per arrivare al lieto esito di questa vicenda". Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte.

