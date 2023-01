Iran: coppia condannata per aver pubblicato video in cui ballava per strada

Teheran, 31 gen. Una coppia iraniana di vent'anni è stata condannata a 10 anni di detenzione dopo aver pubblicato un video in cui ballava per strada, vicino alla Torre Azadi di Teheran. La coppia non ha collegato il loro ballo alle proteste in corso in Iran. Astiazh Haqiqi, 21 anni, e il suo fidanzato Amir Mohammad Ahmadi, 22 anni, sarebbero stati condannati per "promozione della corruzione e della prostituzione, atti contro la sicurezza nazionale e propaganda contro l'establishment".

