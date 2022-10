Iran: Guardia rivoluzionaria minaccia di invadere il Kurdistan

Teheran, 8 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Guardia rivoluzionaria iraniana ha minacciato di invadere la regione semiautonoma del Kurdistan iracheno, teatro di recenti scontri tra le forze iraniane e i gruppi di opposizione. "Data l'incapacità di espellere i terroristi separatisti al confine, le forze speciali della Repubblica islamica dell'Iran sono pronte a schierare e liberare per sempre la regione da questo male", hanno detto fonti della Guardia rivoluzionaria iraniana all'agenzia curda Rudaw.

Da parte loro, le autorità curde hanno accusato l'Iran di aver compiuto attacchi indiscriminati contro la popolazione civile della zona, come quello avvenuto il 28 settembre quando un attacco di missili e droni ha ucciso almeno 16 persone, tra cui una donna incinta. Questi attacchi hanno raggiunto le sedi di organizzazioni in opposizione alle autorità iraniane come il Kurdistan Freedom Party (PAK), il Kurdistan Democratic Party of Iran (PDKI), il Party for a Free Life for Kurdistan (PJAK) e Komala nel Suleimani ed Erbil province.

