Roma, 6 ott "Il 13 ottobre vorrei organizzassimo un presidio davanti all'ambasciata per dire con chiarezza e forza che non si facciano passi indietro e da che parte stiamo". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd parlando della situazione in Iran.

