Roma, 13 ott. "E' passato un mese da quando Masha Amini eè stata arrestata e portata nella caserma dalla quale sarebbe uscita in ambulanza per morire, infine, in ospedale. Con questo sit in vogliamo dire che i valori per i quali Masha combatteva meritano il massimo impegno possibile, per le donne iraniane, per la loro libertà e per i loro diritti". Così Enrico Letta al sit in davanti all'ambasciata dell'Iran.

