Iran: Lupi, 'comunità internazionale non resti inerte, Italia si attivi in Ue e Onu'

Roma, 13 dic. “La comunità internazionale non può restare inerte di fronte all'orrore di una repressione sanguinaria in spregio a qualsiasi diritto. Quel che sta accadendo in Iran è intollerabile e tutti i Paesi democratici hanno il dovere di intervenire per fermare la mattanza. Chiediamo al Governo di attivarsi presso l'Unione europea, l'Onu ed in tutte le sedi internazionali per esercitare la più forte pressione possibile sul regime degli ayatollah e, se necessario, prendere duri provvedimenti”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.

