Roma, 21 dic. "Alla diplomazia spetta in questo momento storico proprio il difficile compito di tutelare" un "patrimonio faticosamente conquistato, che trova i suoi baluardi nel processo di integrazione europea e nel sistema multilaterale rappresentato dalle Nazioni unite, nonché nel nostro saldo collocamento nel quadro dell'Alleanza atlantica. Al centro di questo sistema di valori vi è la dignità umana e il rispetto della persona, che oggi vediamo invece in tante parti del mondo calpestato. Quanto sta avvenendo in queste settimane in Iran supera ogni limite e non può, in alcun modo, essere accantonato". Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla quindicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori italiani.

