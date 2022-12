Iran: Picierno, 'Tajani convochi ambasciatore iraniano in Italia'

Roma, 13 dic. "Le violenze del governo iraniano contro i manifestanti non si arrestano. Auspico pertanto posizioni decisive a livello nazionale, in particolare del governo italiano. Il Ministro Antonio Tajani dovrebbe convocare l'ambasciatore iraniano in Italia al più presto". Così La vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno del Pd.

"A livello europeo, è opportuno che l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Josep Borrell, formuli una nuova strategia europea, con l'obiettivo di ridefinire le relazioni UE-Iran alla luce del contesto attuale e tenendo conto di nuove opzioni. Ieri, l'Unione ha approvato un nuovo pacchetto di sanzioni contro l'Iran ed i responsabili della morte di Mahsa Amini. Tuttavia, sempre ieri, Majid Reza Rahnavard, una manifestante di 23 colpevole di esprimere idee diverse da quelle imposte dal regime e di manifestare per la libertà, è stato impiccato".

"La repressione perpetrata da Teheran contro i manifestanti, le gravi violazioni di diritti umani uniti al sostegno iraniano alla Russia di Putin ed al non rispetto dei termini del Jcpoa rappresentano una seria minaccia e richiedono d'intensificare la nostra azione. È imperativo sostenere con ogni mezzo il popolo iraniano affinché coloro che si stanno battendo per la libertà non siano lasciati soli. In nome dei valori europei di pace e consolidamento della sicurezza internazionale, dobbiamo agire duramente contro il regime di Teheran e reagire con forza per difendere i nostri valori e la sicurezza dei cittadini europei".

