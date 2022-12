Ischia: bozza dl, 10 mln a Protezione civile, sospesi tributi e udienze processi

Roma, 1 dic. Versamenti tributari e cartelle esattoriali sospesi nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno fino al 30 giugno 2023; udienze dei procedimenti civili e penali pendenti "rinviate d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022", escluse alcune fattispecie, tra queste le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari"; ripristino del "Fondo regionale di protezione civile", finanziato, "per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni". Sono questi i pilastri contenuti nella bozza del nuovo dl Ischia approvato dal Cdm questa sera, dopo un primo provvedimento varato domenica scorsa, a poche ore dal dramma che ha messo in ginocchio l'isola. La misura è stata approvata all'unanimità.

