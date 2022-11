Ischia: Calderoli, con autonomia stop a scaricabarili'

Milano, 28 nov. "Credo che l'autonomia differenziata abbia il compito di stabilire una volta per tutte chi fa che cosa e di chi sono le responsabilità, in modo che non si possa più assistere a scaricabarili per cui nessuno poi ha fatto nulla, né in termini di demolizioni né di prevenzione". Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli interviene, a margine dell'evento Lombardia 2030, sul disastro avvenuto a Ischia e su eventuali responsabilità.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA