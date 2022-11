Roma, 26 nov. "Vicini alla popolazione di Ischia colpita così duramente da una tragedia che lascia attoniti. Il mio pensiero e il mio ringraziamento va a chi in queste ore è al lavoro per aiutare e assistere chi è in difficoltà". Così Carlo Calenda su twitter.

