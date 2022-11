Ischia: Minardo, 'pensiero a famiglie colpite, grazie a soccorritori'

Roma, 26 nov. "Il mio pensiero va alle famiglie colpite dalla frana a Ischia, Casamicciola e alle altre comunità locali che in queste ore, insieme ai loro sindaci, stanno fronteggiando l'emergenza". Lo afferma Nino Minardo, deputato della Lega e presidente della commissione Difesa della Camera. "Grazie alle donne e agli uomini delle Forze dell'Ordine -aggiunge- che a terra, in mare e in volo sono in campo nella ricerca dei dispersi e nella messa in sicurezza di persone ed edifici".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA