Ischia: Musumeci, 'ora pensiamo ad emergenza, ma serve corretta gestione territorio'

Roma, 26 mov. "L'abusivismo è un fenomeno tristemente presente dal Nord al Sud con particolare presenza nel Mezzogiorno d'Italia. Credo che in questo momento sia importante sperare che i dispersi siano in buone condizioni di salute. Ci sarà un momento subito dopo, e lo dico senza retorica, in cui bisognerà mettersi attorno a un tavolo per capire intanto cosa è accaduto a Ischia tra abusivismo e patrimonio vincolato, e tentare di rimuovere le cause che inesorabilmente potrebbero riproporre calamità come quella di stamani". Lo ha affermato il ministro per il Mare con delega alla Protezione civile, Nello Musumeci, intervenendo a 'In Onda', su La7.

"C'è un problema di prevenzione strutturale: è mancata una corretta lettura del territorio e, soprattutto, e una pianificazione che poi si traducesse in interventi concreti. È un tema -ha concluso- che affronteremo subito dopo, ora pensiamo all'emergenza".

