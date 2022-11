Roma, 26 nov. "Il governo si attivi immediatamente per adottare tutte le procedure e gli atti necessari a dichiarare subito lo stato di emergenza per calamità naturale. Non c'è tempo da perdere, per dare il massimo del sostegno possibile alla comunità di Ischia per la terribile alluvione che l'ha colpita”. Così i deputati campani del Partito democratico Piero De Luca, vice presidente gruppo Pd Camera, Stefano Graziano e Marco Sarracino.

