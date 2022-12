Ischia: Renzi, 'Giuseppe 'condono' Conte è nulla che avanza'

Roma, 4 dic. "Giuseppe 'condono' Conte nega l'evidenza. Quando dici tutto e il contrario di tutto non sei solo inaffidabile, sei il nulla che avanza. Per noi lui non è un'ossessione, ma lui crede di diventare il leader della sinistra ascoltando Bettini -uno dei pochi che ancora l'ascolta-, cerca di irretire il Pd che era con noi a combattere il condono e ora insegue Giuseppe condono Conte che quel condono l'ha fatto. E' l'esatto simbolo di tutto quel che noi non vogliamo essere, noi dobbiamo essere l'esatto opposto di Conte: credere nei nostri valori e ideali, non cambiarli un giorno sì e l'altro pure". Così Matteo Renzi, all'attacco del leader M5S durante l'assemblea di Iv.

