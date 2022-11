Ischia: Rosato, 'solidarietà a popolazione colpita'

Roma, 26 nov. "Un'ondata di maltempo ha colpito l'isola di Ischia provocando frane, allagamenti, morti e diversi dispersi. Una scena a cui non avremmo mai voluto assistere. Tutta la mia vicinanza alla popolazione colpita e un ringraziamento ai vigili del fuoco, le forze dell'ordine e tutti i volontari che stanno intervenendo in queste ore per soccorrere e tutelare la salute delle persone. Necessario agire tempestivamente per dare tutto il supporto possibile". Lo scrive sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato

