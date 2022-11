Ischia: Salvini, 'autonomia salvifica per tutti, responsabilizza chi governa'

Milano, 28 nov. "L'autonomia è un provvedimento salvifico per tutti, anche per le regioni del Centro e del Sud martoriate anche in questi giorni, in queste ore dall'incuria e dalla mancanza di protezione del territorio. L'autonomia significa responsabilizzare chi governa quel territorio che non può più avere alibi. Quando qualcosa non funziona è sempre colpa di qualcun altro. Penso che autonomia sia fondamentale e ringrazio Calderoli perché in questi 36 giorni si è dannato l'anima". Lo afferma Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nel suo intervento all'evento Lombardia 2030.

