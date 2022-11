Israele: Anp, voto dimostra che non abbiamo partner di pace e aumenta razzismo

Ramallah, 2 nov. I primi risultati che emergono dalle elezioni israeliane che vedono in testa la coalizione di centro-destra guidata da Benjamin Netanyahu sono ''una dimostrazione'' che i palestinesi ''non hanno in Israele un partner per la pace''. Lo ha detto il primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Mohammed Shtayyeh. Citato dall'agenzia di stampa Maan, Shtayyeh ha detto che "i risultati delle elezioni alla Knesset sono un risultato naturale della crescita dell'estremismo e del razzismo nella società israeliana".

Il premier dell'Anp ha quindi parlato della ''avanzata dei partiti religiosi di estrema destra alle elezioni israeliane'' come di ''una testimonianza dell'aumento dell'estremismo e del razzismo nella società israeliana e di cui il nostro popolo ha sofferto per anni".

