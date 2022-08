Israele: Boldrini (Pd), 'Salvini manipola il mio pensiero, io per due popoli due Stati'

Roma, 31 ago. “In una intervista a un quotidiano israeliano, Salvini, ancora una volta, manipola il mio pensiero definendomi anti-israeliana. Niente di più falso. Ho sempre detto che l'esistenza e la sicurezza di Israele sono indiscutibili. Già questo sarebbe sufficiente a smentire qualsiasi illazione di natura strumentale del capo della Lega. Ma altrettanto indiscutibile considero la necessità che nasca finalmente lo stato della Palestina, così come stabilito dalla risoluzione ONU n.181 del 1947. Il mio impegno è sempre stato a favore della soluzione ‘due popoli, due Stati'. Qualunque azione che ostacola questa prospettiva di pace non può che alimentare una nuova escalation di violenza e tensione”. Ad affermarlo in una nota Laura Boldrini, deputata del Pd e candidata del Partito Democratico alla Camera nel collegio plurinominale Toscana2.

