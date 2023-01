Istat, a gennaio cala fiducia dei consumatori, sale per imprese

ROMA, 26 GEN - A gennaio 2023 si stima una diminuzione dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 102,5 a 100,9) e un aumento dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 107,9 a 109,1). Lo rileva l'Istat spiegando che tutte le serie componenti l'indice di fiducia dei consumatori sono in peggioramento eccetto le aspettative sulla situazione economica generale e sulla disoccupazione. Per le imprese il clima di fiducia migliora in tutti i comparti ad eccezione del commercio al dettaglio. Il clima di fiducia delle imprese aumenta per il terzo mese consecutivo raggiungendo un livello superiore alla media del 2022.

